Первые 100 тыс. жителей Псковской области прошли вакцинацию от коронавируса

ПСКОВ, 11 июля. /ТАСС/. Первые 100 тыс. жителей Псковской области, где общее число заразившихся коронавирусом превысило 41 тыс., а доля свободного коечного фонда для лечения таких пациентов составляет всего 10%, прошли первый этап вакцинации от этой инфекции. Об этом сообщил в воскресенье губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

В начале июня глава региона заявил, что темпы вакцинации от коронавируса в регионе в три раза ниже плановых. Чтобы увеличить динамику, власти объявили о том, что будут давать по два выходных дня сотрудникам государственных и муниципальных учреждений, прошедшим вакцинацию от коронавируса. Кроме того, губернатор предложил ввести лотереи и единую систему скидок для всех жителей региона, которые сделают прививку от этой инфекции.

"Первые 100 тыс. вакцинированных в Псковской области. Хороший показатель, который нам предстоит утроить для победы над коронавирусом. Вакцинировано первым компонентом 100 629 [человек], плюс 3 237 [за сутки]", - написал Ведерников. По его оценке, эпидемическая ситуация в регионе "остается крайне напряженной", доля свободного ковидного коечного фонда составляет всего 10%.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, общее число зафиксированных случаев заражения коронавирусом в Псковской области составляет 41 130, 34 032 человека выздоровели, 497 пациентов умерли. В регионе действует запрет на проведение корпоративов. При этом разрешена работа театров и филармоний при условии наполняемости залов на 70% от числа мест. Ограничения по коронавирусу власти региона продлили до конца июля.