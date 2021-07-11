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В Подмосковье почти 1,2 млн человек получили второй компонент вакцины от COVID-19

В области развернуто порядка 370 пунктов вакцинации

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Полный курс вакцинации от коронавируса в Московской области прошли почти 1,2 млн человек. Об этом в воскресенье сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора Подмосковья.

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"Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак", "Спутник Лайт".

"Сейчас первым компонентом в регионе привились больше двух млн человек, полностью - почти 1,2 млн", - говорится в сообщении.

В Подмосковье ежедневно около 50 тыс. человек прививаются от коронавируса. В области развернуто порядка 370 пунктов вакцинации, из них около 30 работают в круглосуточном режиме. Кроме того, мобильные комплексы работают в торговых центрах, МФЦ и клубах "Активное долголетие". Временные точки вакцинации открывают в парках и музеях. По заявкам врачи выезжают на предприятия.

"Найти ближайший пункт можно на интерактивной карте covid.mz.mosreg.ru, записаться на прививку - через федеральный gosuslugi.ru или региональный uslugi.mosreg.ru/zdrav порталы госуслуг, по телефону 122, а также в поликлиниках, МФЦ, клубах "Активное долголетие", - говорится в материале.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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