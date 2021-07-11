Жители челябинских сел после пожаров смогут пожить в центре соцобслуживания или санатории

ЧЕЛЯБИНСК, 11 июля. /ТАСС/. Пострадавшие в результате пожаров жители населенных пунктов Джабык и Запасное Челябинской области смогут разместиться в комплексном центре социального обслуживания в Карталах или в башкирском санатории. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Ранее в правительстве также сообщали, что потерявшие жилье люди получат помощь в восстановлении дома либо компенсацию для покупки нового в другом населенном пункте.

"Многие уехали к родственникам, дачники живут в Магнитогорске. Но если люди не могут по тем или иным причинам проживать у родных, мы сможем разместить их в комплексном центре социального обслуживания в Карталах. Кроме того, нам предложил башкирский санаторий принять у себя порядка 80 человек до сентября включительно", - цитируют в пресс-службе главу Карталинского района Анатолия Вдовина. Какой именно санаторий предложил свою помощь, не уточняется.

Также он отметил, что сейчас готовится площадка, чтобы "санкционировано вывозить то, что осталось от сгоревших домов", ее готовит тяжелая техника.

В пятницу огонь от лесных пожаров в области распространился на населенные пункты Джабык и Запасное, сгорели 72 строения, в том числе 46 жилых. Большой ущерб понес Джабык, где огонь уничтожил 40 домов. За медицинской помощью обратились 18 человек, один житель поселка Джабык отказался покидать дом и погиб. Были эвакуированы 179 человек, 128 из них - дети. В регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации.