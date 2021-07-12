Власти Югры сообщили, что почти четверть жителей региона вакцинировалась от коронавируса

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 июля. /ТАСС/. Вакцинацию от коронавируса прошли более 406,8 тыс. жителей Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), это почти четверть всех жителей региона. Об этом сообщил в понедельник директор Департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский в своем аккаунте в Instagram.

"1 687 654 жителя Югры. 406 850 югорчан вакцинированы - 24% от общей численности жителей Югры и 54% (тех, кто может сделать вакцину из 755 тыс. человек)", - сообщил Добровольский.

По его словам, всего в регион поступило 462 418 доз вакцины от коронавируса. Ранее Добровольский сообщал, что темп вакцинации в автономном округе - 35 тыс. человек за неделю, но имеющейся вакцины достаточно, чтобы привить всех желающих.

В Югре за последние три недели ухудшилась эпидемиологическая ситуация. Число инфицированных коронавирусом за сутки достигло показателей февраля 2021 года. По данным оперштаба, на 12 июля общее количество заразившихся в регионе превысило 61,7 тыс. (из них 179 за последние сутки), выздоровели 58,8 тыс. человек, умерли 844 человека.