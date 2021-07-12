Прививочную кампанию возобновили в Брянске после поступления партии вакцины от COVID-19

ТАСС, 12 июля. Более 51 тыс. доз вакцин от коронавируса поступило в Брянскую область, часть из них предназначена для Брянска, где с 8 июля прививочную кампанию приостановили из-за дефицита препарата. Вакцинация в областном центре возобновлена, сообщили в понедельник в региональном оперштабе.

"В регион поступило 51 000 доз вакцины "Спутник V" и 780 доз вакцины "Ковивак". Уже сегодня вакцину получат медучреждения Брянска и прилегающих муниципальных образований", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в оперштабе, вакцинацию в Брянске возобновили с понедельника по составленным ранее спискам ожидания. "Она не осуществлялась в тех [прививочных] пунктах, где вакцина закончилась. В районах [области] и в выходные прививали остатками", - добавили в штабе.

Прививочную кампанию от коронавируса приостановили в Брянске с 8 июля из-за нехватки вакцины, желающих вакцинироваться вносили в листы ожидания, чтобы возобновить услугу после поступления новой партии. В районных медучреждениях, где имелся достаточный запас вакцины, прививочная компания продолжалась.

По данным оперштаба на 9 июля, в Брянской области всего вакцинировано 229 645 жителей, что составляет 19.41% от всего населения. При этом обоими компонентами привиты 77 441 человек. В регионе, по информации на 11 июля, с начала пандемии выявлено 48 078 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 44 210 человека, 623 пациента умерли.