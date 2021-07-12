Почти 40% взрослого населения Ростовской области привились от коронавируса

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 июля. /ТАСС/. Показатель по вакцинации взрослого населения от коронавируса в Ростовской области достиг 39,69% от необходимого плана по вакцинации, сообщили ТАСС в управлении информполитики регионального правительства.

По последним данным, в Ростовской области получили прививку от коронавируса более 796 тыс. человек. "Процент привитых в регионе - 39,59%", - сообщил собеседник агентства.

Также в управлении информполитики уточнили, что сейчас в регионе не рассматривается закрытие пунктов вакцинации, в области имеется запас вакцин в количестве 156,3 тыс. доз.

Ростовская область занимает пятое место в России по числу выявленных случаев новой коронавирусной инфекции. В регионе насчитываются 102 409 пациентов с коронавирусом, из которых 91 610 выздоровели, 4 815 умерли. В области действует ряд эпидемических ограничений, введена обязательная вакцинация нескольких категорий граждан.