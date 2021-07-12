Пострадавших при подтоплениях в Ялте освободят от оплаты водоснабжения за июль

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июля. /ТАСС/. Власти приняли решение освободить от оплаты за услуги водоснабжения за июль жителей Ялты, признанных пострадавшими в результате ЧС, связанной с произошедшими в июне подтоплениями. Об этом в понедельник сообщается на странице правительства Крыма в социальной сети "ВКонтакте".

"Ялтинцев, пострадавших в ЧС, освободят от платы за воду в июле. Жителям городского округа Ялта, признанным пострадавшими в ЧС, до 19 июля необходимо подать заявление в произвольной форме об оказании благотворительной помощи в форме безвозмездного предоставления услуг водоснабжения и водоотведения с 1 июля по 31 июля 2021 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в заявлении необходимо указать адрес, лицевой счет и контактный номер телефона. Заявление можно лично принести в абонентский отдел водоканала, направить почтой или электронным сообщением.