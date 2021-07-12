Хинштейн попросит Мурашко предоставить регламенты для выдачи медотводов от вакцинации

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн обратится к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой предоставить медучреждениям четкие регламенты выдачи гражданам медицинских отводов от вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Об этом депутат сообщил в понедельник в своем Telegram-канале .

"Сегодня же направлю обращение министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой взять этот вопрос под личный контроль и довести до медучреждений четкие регламенты предоставления медотводов гражданам", - отметил Хинштейн.

Он подчеркнул, что в СМИ появляется информация "о проблемах с получением медицинских отводов от вакцинации у пациентов с онкологическими заболеваниями".

"Усилия государства по вакцинации от коронавируса крайне важны, но права людей не должны при этом нарушаться", - отметил Хинштейн.