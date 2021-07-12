{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Хинштейн попросит Мурашко предоставить регламенты для выдачи медотводов от вакцинации

По словам главы комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи, усилия государства по вакцинации от коронавируса крайне важны, но при этом не должны нарушаться права людей

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн обратится к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой предоставить медучреждениям четкие регламенты выдачи гражданам медицинских отводов от вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Об этом депутат сообщил в понедельник в своем Telegram-канале.

На эту тему
"Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак", "Спутник Лайт". Что известно о российских вакцинах
"Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак", "Спутник Лайт".

"Сегодня же направлю обращение министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой взять этот вопрос под личный контроль и довести до медучреждений четкие регламенты предоставления медотводов гражданам", - отметил Хинштейн.

Он подчеркнул, что в СМИ появляется информация "о проблемах с получением медицинских отводов от вакцинации у пациентов с онкологическими заболеваниями".

"Усилия государства по вакцинации от коронавируса крайне важны, но права людей не должны при этом нарушаться", - отметил Хинштейн.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияХинштейн, Александр ЕвсеевичПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
В Центральной России прогнозируют жару до 37 градусов
Температура превысит климатическую норму на 7-11 градусов
Читать полностью