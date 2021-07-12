План по вакцинации от коронавируса населения Подмосковья выполнили почти на 60%

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Более 2,15 млн жителей Московской области прошли вакцинацию против коронавирусной инфекции, план по вакцинации населения выполнен в регионе на 58,33%.

Вакцинация от коронавируса в Москве. Что нужно знать

Об этом в понедельник в ходе совещания с правительством Подмосковья и главами городских округов сообщила зампред правительства - министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

"За период с 2 по 8 июля, за недельный период, вакцинировано более 400 тыс. человек - это 57 тыс. в среднем в сутки двумя компонентами. <...> Всего вакцинировано 2,15 млн человек", - сказала Стригункова.

Как отмечается в презентации к выступлению, план по вакцинации населения от новой коронавирусной инфекции выполнен в регионе на 58,33%.

Стригункова добавила, что лучшие показатели по вакцинации населения наблюдаются в Люберцах, Орехово-Зуеве, Балашихе, Ступине, Егорьевске, Истре, Кашире, Волоколамске и Рузе. Низкие показатели по выполнению плана по вакцинации - ниже 50% - фиксируются в Королеве, Сергиевом Посаде, Пушкинском и Раменском округах, а также в Подольске, Электростали и Воскресенске.

По словам зампреда, за минувшую неделю на подмосковных предприятиях прошли вакцинацию около 30 тыс. человек - всего прививку первым компонентом уже поставили более 180 тыс. сотрудников предприятий.