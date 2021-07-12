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План по вакцинации от коронавируса на Ставрополье выполнили на треть

В регионе первую прививку поставили уже свыше 436 тыс. человек

СТАВРОПОЛЬ, 12 июля. /ТАСС/. Прививку против коронавируса сделали более 436 тыс. жителей Ставропольского края, сообщает региональный оперативный штаб в понедельник. Доля привитых составляет треть от общего числа жителей региона, подлежащих вакцинации.

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"В Ставропольском крае первый компонент вакцины от новой коронавирусной инфекции получили 436 395 человек. Среди тех, кто привился от коронавируса, 153 600 - в возрасте старше 60 лет", - говорится в сообщении.

Ранее в Минздраве края журналистам сообщали, что для формирования коллективного иммунитета в регионе подлежат вакцинации примерно 1,3 млн человек. За последние две недели уровень вакцинации в крае увеличился практически на треть - с конца июня 2021 года отмечается пиковый спрос. По данным регионального Минздрава, остаток первого компонента вакцины "ГамКовидВак" в регионе составляет 19,9 тыс. доз.

С начала пандемии в крае зафиксировано 59 311 случаев коронавируса, выздоровели 54 662 человека. Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, с начала пандемии умерли 1 752 пациента. Лечение в стационаре проходят 1 706 пациентов с коронавирусом, из них 227 человек находятся в тяжелом состоянии.

Теги
РоссияСтавропольский крайПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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