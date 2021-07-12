План по вакцинации от коронавируса на Ставрополье выполнили на треть

СТАВРОПОЛЬ, 12 июля. /ТАСС/. Прививку против коронавируса сделали более 436 тыс. жителей Ставропольского края, сообщает региональный оперативный штаб в понедельник. Доля привитых составляет треть от общего числа жителей региона, подлежащих вакцинации.

"В Ставропольском крае первый компонент вакцины от новой коронавирусной инфекции получили 436 395 человек. Среди тех, кто привился от коронавируса, 153 600 - в возрасте старше 60 лет", - говорится в сообщении.

Ранее в Минздраве края журналистам сообщали, что для формирования коллективного иммунитета в регионе подлежат вакцинации примерно 1,3 млн человек. За последние две недели уровень вакцинации в крае увеличился практически на треть - с конца июня 2021 года отмечается пиковый спрос. По данным регионального Минздрава, остаток первого компонента вакцины "ГамКовидВак" в регионе составляет 19,9 тыс. доз.

С начала пандемии в крае зафиксировано 59 311 случаев коронавируса, выздоровели 54 662 человека. Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, с начала пандемии умерли 1 752 пациента. Лечение в стационаре проходят 1 706 пациентов с коронавирусом, из них 227 человек находятся в тяжелом состоянии.