Google выпустил дудл в честь победы сборной Италии на Евро

РИМ, 12 июля. /ТАСС/. Компания Google сделала специальный дудл в честь победы сборной Италии на чемпионате Европы по футболу. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба компании.

"Поздравляем сборную Италии, которая выиграла Евро-2020! Сегодняшний дудл чествует победителей этого эмоционального турнира - итальянцев, которые вернутся домой чемпионами Европы", - говорится в пресс-релизе. На дудле изображены два мяча, флаг Италии и кубок.

Дудлы Google - это картинки, анимации и игры, которые появляются на главной странице поисковика в честь различных событий, праздников и юбилеев.

Основное время финального матча Евро-2020 между командами Италии и Англии завершилось со счетом 1:1. В составе английской сборной забитым мячом отметился Люк Шоу (2-я минута), у итальянцев отличился Леонардо Бонуччи (67). В дополнительное время команды голов не забили. В серии пенальти сборная Италии оказалась сильнее со счетом 3:2.