Медсестра Жуковской ЦРБ заменила вакцину на воду из-за разбитых по неосторожности ампул

ТАСС, 12 июля. Министерство здравоохранения Калужской области в ходе проверки установило, что медсестра, которая ввела пациентам вместо вакцины от коронавируса воду, совершила подлог из-за разбитых по неосторожности ампул. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба облправительства.

Губернатор Владислав Шапша 8 июля на своей странице во "ВКонтакте" опубликовал информацию, что медсестра Жуковской ЦРБ ввела пациенту физраствор вместо второго компонента вакцины от коронавируса. Чуть позже вакцинация была произведена, и конфликт был исчерпан. О происшествии стало известно из видеоролика, размещенного в социальных сетях, на нем медицинская сестра признается в подмене препарата.

"Проверка показала, что по неосторожности медицинской сестрой прививочной бригады были разбиты три ампулы вакцины. В этой связи 26 июня при вакцинации вторым компонентом двум пациентам вместо вакцины была введена вода для инъекций. После выявления факта подлога вакцинация вторым компонентом была произведена в тот же день", - говорится в распространенном пресс-службой релизе.

Врач Жуковской центральной районной больницы, допустивший подлог медпрепарата, уволен по результатам служебной проверки. Медсестра, вколовшая инъекцию воды, находится в отпуске, но после выхода из него также будет уволена за халатное отношение к служебным обязанностям.

В пресс-службе отметили, что по данным Шапши, двое пациентов, которым ввели физраствор, являются жителями города Люберцы, у которых в Жуковской ЦРБ работают родственники. "В Москве и Подмосковье это сделать было проблематично. Хотели вакцинироваться по блату, но не получилось, попали в историю", - приводит пресс-служба слова главы региона.