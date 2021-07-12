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Губернатор Смоленской области повторно привился от коронавируса

Алексей Островский ревакцинировался спустя примерно семь месяцев после первой вакцинации

ТАСС, 12 июля. Губернатор Смоленской области Алексей Островский ревакцинировался от коронавирусной инфекции спустя примерно семь месяцев после первой вакцинации. Это связано со снижением уровня антител к вирусу, сообщил глава региона в понедельник на своей странице во "ВКонтакте".

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"Сегодня сделал повторную вакцинацию от COVID-19 из-за снижения антител к вирусу. До этого я привился вакциной "Спутник V" в декабре прошлого года. Глубоко убежден, что вакцинироваться нужно обязательно, ведь это единственный способ победить пандемию и вернуться к привычному образу жизни", - сообщил Островский.

На данный момент в регион поступило 172 369 доз вакцины, сообщает пресс-служба областной администрации. Всего вакцинировались 156 839 жителей области, что составляет 17% от общего числа населения, из них 98 665 завершили вакцинацию, что составляет 10%.

По данным сайта стопкоронавирус.рф на 12 июля, в Смоленской области с начала пандемии выявлено 37 643 случая заражения коронавирусом, в том числе 248 - за последние сутки. Выздоровели 32 624 человека, 1 201 пациент умер.

Теги
Островский, Алексей ВладимировичСмоленская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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