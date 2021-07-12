В Краснодаре развернули самый большой в крае пункт вакцинации

КРАСНОДАР, 12 июля. /ТАСС/. Самый большой мобильный пункт вакцинации в Краснодарском крае развернули в одном из торгово-развлекательных комплексов Краснодара. Об этом сообщается в понедельник в официальном Telegram-канале городской администрации.

"В ТРК "Галерея Краснодар" открылся самый большой в крае мобильный пункт вакцинации", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на данный момент в Краснодаре работают семь мобильных пунктов вакцинации. В городе вакцинировано 219 765 человек.

В пресс-службе администрации региона добавили, что в день в этом центре смогут привиться до одной тыс. человек.

По данным на понедельник, за все время пандемии в Краснодарском крае выявлено 54 404 заразившихся. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения - 957,2. В стационарах проходят лечение 2 125 пациентов с коронавирусной инфекцией, на дому - 2 554; выздоровели 46 043; умерли 3 682.