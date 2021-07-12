Губернатор Смоленской области призвал увеличить количество мобильных пунктов вакцинации

СМОЛЕНСК, 12 июля. /ТАСС/. Количество мобильных пунктов вакцинации на территории Смоленской области недостаточно для потребностей местных жителей, поэтому их число должно быть увеличено. Об этом в понедельник сообщил губернатор Смоленской области Алексей Островский.

"В настоящее время в Смоленской области открыты 37 стационарных и шесть мобильных пунктов вакцинации. Однако вынужден констатировать, что этого количества недостаточно, ведь все большее число смолян ежедневно записываются на прививки. С целью увеличения охвата населения профилактическими прививками поручаю проработать вопрос открытия дополнительных мобильных пунктов вакцинации в областном центре, которые могли бы принимать значительное число граждан одновременно", - цитирует пресс-служба правительства региона Островского.

По его словам, подобный опыт открытия дополнительных пунктов вакцинации от COVID-19 существует в Москве, поэтому Смоленская область могла бы также перенять опыт столицы. Кроме того, по мнению Островского, под вакцинацию также можно использовать площадки культурно-выставочного центра имени Тенишевых или другие учреждения культуры и образования региона. "Также считаю целесообразным привлечь к этой работе волонтеров-медиков, которые могли бы оказать помощь врачам и фельдшерам. Наша задача - сделать процедуру вакцинации для смолян максимально комфортной и быстрой", - добавил Островский, слова которого приводит пресс-служба.

Губернатор также отметил, что весь служебный автотранспорт чиновников областного и муниципального уровня при необходимости будет передан в помощь медицинским работникам и волонтерам, которые посещают пациентов на дому, выезжают на предприятия для вакцинации, а также доставляют людям, находящимся на самоизоляции, в первую очередь, пожилым, продукты и лекарства. "Также принял решение предоставить в пользование медикам два микроавтобуса с целью перепрофилирования их под мобильные пункты вакцинации. Призываю последовать моему примеру руководителей органов исполнительной власти, глав муниципальных образований", - резюмировал губернатор Смоленской области.

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, с начала пандемии в Смоленской области зарегистрировано 37 643 случая заражения коронавирусом, 32 624 человека выздоровели, 1 201 житель региона умер.