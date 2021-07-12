Роспотребнадзор разрешил открыть еще 37 пляжей в Ялте

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июля. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора разрешило властям Ялты открыть еще 37 пляжей, которые были повреждены в результате ЧС, связанной с подтоплениями. Об этом сообщила главный государственный санитарный врач по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская на заседании оперативного штаба в понедельник.

"Что касается пляжных территорий Большой Ялты, на сегодняшний день остаются закрытыми восемь пляжей в центральной части Ялты и девять пляжей Кореиза. Все остальные оперштабом по городу Ялте могут принимать решения об открытии", - сказала Пеньковская.

После подтоплений в Ялте Роспотребнадзор запретил купание в море на 86 пляжах. Ранее Роспотребнадзор открыл 32 пляжа на территории Большой Ялты. По словам Пеньковской, Роспотребнадзор проверит качество воды на оставшихся 17 пляжах после того, как водолазы обследуют на них дно.

В результате ливней 17-18 июня была подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова, а также центральная часть Ялты. В Ялте погиб один человек, пострадали 58, один человек числится пропавшим без вести.