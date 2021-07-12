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Ситуация в Крыму после сильных ливней

Качество воды в Ялте нормализовалось

По словам Янины Павленко, вода пригодна для питья

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июля. /ТАСС/. Качество воды в системе водоснабжения Ялты нормализовалось, сообщила мэр Янина Павленко на заседании оперштаба в понедельник.

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Ранее Роспотребнадзор, взяв пробы из сетей централизованного водоснабжения после июньских ливней и подтоплений, признал качество воды ненадлежащим.

"Что касается воды. Роспотребнадзор дал нам сегодня информацию, что вода в централизованном водоснабжении очень хорошего качества и можно употреблять в пищу. Любые ограничения, связанные с кипячением воды и прочим, на территории Большой Ялты с сегодняшнего дня сняты", - сказала Павленко.

Она обратилась к Роспотребнадзору с просьбой отменить ранее введенное требование для заведений общепита использовать только одноразовую посуду.

В результате ливней 17-18 июня была подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова, а также центральная часть Ялты. В Ялте погиб один человек, пострадали 58, один человек числится пропавшим без вести.

Теги
РоссияКрымСитуация в Крыму после сильных ливней
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