Орловские власти отметили нехватку вакцины от коронавируса из-за повышенного спроса

ТАСС, 12 июля. Нехватка вакцины от коронавируса отмечается в Орловской области из-за возросшего спроса на прививку среди населения. В настоящее время в медучреждениях региона находится около 2,5 тыс. доз вакцины, сообщил в понедельник в ходе прямого эфира в Instagram губернатор региона Андрей Клычков.

"Мы подошли к ситуации, когда вакцина заканчивается. Прошу всех, кто записан на вакцинацию, звонить в свои медицинские учреждения, чтобы не тратить время и не приходить впустую, потому что вынужден признать, что у нас всего на утро было 2,5 тыс. доз вакцины. Безусловно, ее недостаточно", - сказал Клычков.

По словам губернатора региона, нехватка связана с возросшим спросом на вакцинацию от коронавируса среди населения Орловской области. На днях в регион ожидается поставка 9,8 тыс. доз "Эпиваккороны". Первый компонент вакцины от коронавируса уже получили более 124 тыс. жителей региона, полностью завершили вакцинацию свыше 84 тыс. человек.

По данным регионального оперативного штаба, в Орловской области с начала пандемии выявлено 38 543 случая заражения коронавирусом, выздоровел 36 471 человек, 774 пациента умерли. На фоне увеличения числа новых пациентов с коронавирусом основные ограничения - обязательный масочный режим, запрет на проведение массовых мероприятий, веденные в регионе ранее из-за пандемии, продлили до 31 июля, также приостановлен очный прием посетителей в МФЦ.