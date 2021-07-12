В Ингушетии первый этап вакцинации от коронавируса прошло почти 38% населения

МАГАС, 12 июля. /ТАСС/. Более 81 тыс. человек в Ингушетии прошли первый этап вакцинации от коронавируса, что составляет около 38% от общего количества подлежащего иммунизации населения, говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы правительства региона.

"Количество граждан, привитых первым компонентом вакцины, составляет 81 238 человек - <…> 37,9% от количества подлежащего иммунизации населения, вторым компонентом вакцины - 54 699 человек. Удельный темп вакцинации за последние две недели увеличился на 34% и на конец минувшей недели составляет 553 в день на 100 000 населения (по РФ - 582). Необходимо отметить, что из общего количества вакцинированных 7 453 - медицинские работники (82,4% от плана)", - говорится в сообщении.

На данный момент регионом получено более 86,5 тыс. комплектов вакцины от коронавируса.

"За последние две недели в связи с ростом заболеваемости коечный фонд для оказания медицинской помощи пациентам с выявленной новой коронавирусной инфекцией увеличен на 64,7%. Сейчас всего на лечении находятся 523 человека: 301 амбулаторно (56,4% от общего числа), 222 - в стационаре, из них 24 - в реанимации, 90 человек старше 60 лет", - добавили в пресс-службе.

Из-за роста уровня заболеваемости в республике 6 июля власти региона усилили ограничительные меры. Так, запрещены культурно-массовые мероприятия, ограничено время работы ресторанов и кафе.