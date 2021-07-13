Комиссия Думы сочла доклад ОЗХО свидетельством причастности ФРГ к "провокации" с Навальным

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России расценивает временные несостыковки в проекте доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в части об утверждаемом отравлении Алексея Навального как доказательство причастности властей ФРГ к антироссийской провокации. Об этом заявил глава комиссии Василий Пискарев, сообщается во вторник в Telegram-канале комиссии.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что доклад обнаружил фатальные несостыковки для версии об отравлении Навального, которые техсекретариат не смог объяснить российской стороне. В документе указывалось, что секретариат организации направил группу для оказания технической помощи "в связи с подозрением на отравление российского гражданина" по просьбе Германии 20 августа 2020 года - в день инцидента с Навальным. Дипломат обратила внимание, что составление заявки ФРГ в ОЗХО должно было занять значительное время, это не могло произойти немедленно.

"Вслед за Марией Захаровой обратили внимание на странности в докладе ОЗХО. Информация о подключении своих экспертов по запросу ФРГ к делу о якобы отравлении Навального боевым отравляющим веществом еще до момента его госпитализации в России требует официальных разъяснений. Пока же доклад ОЗХО расцениваем в качестве доказательства причастности властей ФРГ к провокации в отношении России", - заявил Пискарев.

Он отметил, что комиссия продолжает констатировать незаинтересованность Германии "в установлении истины в этом деле": по-прежнему не получили ответа восемь обращений Генпрокуратуры РФ о правовой помощи по ситуации с Навальным. "Комиссия Госдумы обращалась к руководству германского Бундестага с просьбой оказать помощь в проведении расследования. Но внятного ответа от председателя Бундестага Вольфганга Шойбле мы так и не получили", - добавил депутат.

"Налицо продолжительная пропагандистская кампания, осуществляемая с целью введения санкций против России, в связи с чем данный вопрос остается в повестке комиссии", - заключил Пискарев.

Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа 2020 года, после того как ему стало плохо на борту самолета, направлявшегося из Томска в Москву. Позже его доставили в Берлин и поместили в клинику Charite. Правительство ФРГ 2 сентября того же года выступило с утверждением, что Навальный подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ в его организме выявлено не было.