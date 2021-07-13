Близким погибших при крушении Ан-26 на Камчатке помогут в организации похорон

"После получения свидетельства о смерти родственники могут обратиться в администрацию городского округа для оказания помощи в организации захоронения. Процедура захоронения по гарантированному перечню, куда входят: оформление документов; предоставление, доставка гроба и других предметов для погребения; перевозка тела умершего на кладбище и само погребение. Все это бесплатно для родственников. В случае, если возникнет необходимость похоронить родственников за пределами Паланы, то перевозка будет осуществлена "Камчатским авиационным предприятием" совместно с "Аэрофлотом". Такая перевозка также будет бесплатна для родственников", - приводятся в сообщении слова начальника отдела правовой, организационно-кадровой работы администрации поселка Палана Павла Рулева.

Сейчас родственники погибших прилетают в Палану. Перевозку также обеспечивает "Камчатское авиапредприятие". В Палане администрация встречает прибывших и размещает их в гостиницах. Специалисты в настоящее время устанавливают личности погибших. Для исключения возможных ошибок при опознании проводится генетическая экспертиза.

По словам Рулева, родственникам нет необходимости прилетать в Палану. Место падения самолета находится в труднодоступной местности, куда самостоятельно невозможно добраться, а вся вездеходная техника задействована в поисковой операции. Забор биологического материала для генетической экспертизы можно осуществить по месту жительства родственников. "Учитывая, что расследование уголовного дела находится на первоначальном этапе, установление личности погибших может занять длительное время, до нескольких месяцев, поэтому при принятии решения о приезде в Палану родственникам необходимо учитывать перечисленные обстоятельства", - добавил он.