Вакцинацию от коронавируса прошли 71% госслужащих правительства Москвы

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Уже более 70% сотрудников правительства Москвы сделали прививки от коронавируса. Об этом сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Вакцинация от коронавируса в Москве. Что нужно знать

"Сотрудники правительства Москвы начали вакцинацию от коронавируса одними из первых в городе. Мы понимаем всю важность создания коллективного иммунитета в городе. Таким образом, прививку от COVID-19 сделал уже 71% госслужащих столичного правительства", - сказала Ракова. Заммэра подчеркнула, что вакцинация защищает не только привитого, но и его друзей, семью, коллег и просто случайных знакомых.

Она напомнила, что согласно постановлению Главного государственного санитарного врача по городу Москве, до 15 июля 60% сотрудников предприятий сферы услуг, госслужащих и работников организаций, подведомственных органам власти, должны быть вакцинированы от коронавирусной инфекции первым компонентом.

Чтобы подтвердить проведение вакцинации, работодатели должны предоставить на портале mos.ru до 15 июля списки сотрудников через личный кабинет. Проверка пройдет через централизованные информационные системы учета вакцинированных по стране. При возникновении вопросов работодателям предлагается позвонить на круглосуточную горячую линию по телефону: +7 (495) 197-97-77. Вакцинация вторым компонентом нужно завершить до 15 августа.

Ракова напомнила, что привиться от ковида можно в поликлиниках, семи центрах госуслуг "Мои документы", павильонах "Здоровая Москва" в городских парках, частных клиниках, ТЦ и других популярных общественных местах, включая крупнейший пункт в Гостином Дворе. "В Москве созданы широчайшие возможности по вакцинации от коронавируса. Сеть пунктов в столице постоянно расширяется, вместе с этим наращивается мощность прививочных центров", - отметила заммэра.