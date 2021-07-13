Путин выразил главе Ирака соболезнования в связи с большим числом жертв пожара в больнице

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил во вторник соболезнования президенту Ирака Бархаму Салеху в связи с трагическими последствиями пожара в больнице города Эн-Насирия, в результате которого погибли 90 человек.

"Примите искренние соболезнования по поводу трагических последствий пожара <...>. В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого бедствия, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших", - приводятся слова российского лидера на сайте Кремля.

Возгорание в больнице для пациентов с коронавирусом в городе Эн-Насирия на юге Ирака произошло в понедельник вечером по причине неаккуратного обращения с кислородным баллоном, что привело к его взрыву. В связи со случившимся министр здравоохранения провинции Ди-Кар Саддам ат-Тавиль подал прошение об отставке. В свою очередь премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми объявил в стране траур по погибшим, поручив создать специальную комиссию по расследованию причин и всех обстоятельств трагедии. Как стало известно ранее во вторник, число погибших в результате пожара составило 90 человек.