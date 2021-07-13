В Геленджике после взрыва в гостинице в расселении нуждаются почти 60 человек

КРАСНОДАР, 13 июля. /ТАСС/. Почти 60 человек нуждаются в расселении после инцидента в гостинице в Геленджике, на курортах Краснодарского края проверят безопасность газового оборудования в гостиницах, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Краснодарского края во вторник.

Ранее сообщалось, что власти города вывезли из гостиницы всех находившихся в ней людей.

"Мэр Геленджика Алексей Богодистов доложил, что на цокольном этаже гостиницы, где находится магазин, произошел взрыв бытового газа. За помощью в расселении обратились 57 человек. Их переселение уже организовано", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев дал поручение главам районов региона, особенно курортных, провести проверки безопасности газового оборудования в гостиницах.

В официальном Instagram-аккаунте администрации города сообщили, что после инцидента подача электричества и газа временно приостановлена в районе Геленджика, где располагается гостиница. "В связи с происшествием на ул. Советской, временно прекращена подача электричества и бытового газа. Обесточены дома по улицам: Советская, Тельмана, Колхозная, Шевченко. Частично прекращена подача газа по следующим улицам: Красногвардейская, Грибоедова, Советская, Тельмана, Шевченко, Кирова, Халтурина, Морская, Красная, Маячная, Горная, Красных Партизан, Киевская, Новороссийская, Советская", - говорится в сообщении.

Уточняется, что социально значимые объекты работают в штатном режиме. Возобновление газоснабжения и электричества будет осуществляться по мере ликвидации последствий.