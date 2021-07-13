Папа Римский молится за жертв пожара в коронавирусной больнице в Ираке

РИМ, 13 июля. /ТАСС/. Папа Римский Франциск молится за 90 человек, погибших в результате пожара в коронавирусной больнице "Имам Хусейн" в городе Эн-Насирия в южной иракской провинции Ди-Кар. Об этом говорится в опубликованной во вторник телеграмме, направленной от имени понтифика в апостольскую нунциатуру в Ираке.

"Его святейшество Папа Франциск заверяет в своей духовной близости всех пострадавших в результате трагического пожара в коронавирусной больнице "Имам Хусейн" в городе Эн-Насирия. Он глубоко опечален (этими событиями) и молится за погибших и за утешение их семей и друзей, скорбящих об утрате", - сообщается в документе.

Возгорание в больнице для пациентов с коронавирусом в городе Эн-Насирия на юге Ирака произошло в понедельник вечером по причине неаккуратного обращения с кислородным баллоном, что привело к его взрыву. В связи со случившимся министр здравоохранения провинции Ди-Кар Саддам ат-Тавиль подал прошение об отставке. В свою очередь премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми объявил в стране траур по погибшим, поручив создать специальную комиссию по расследованию причин и всех обстоятельств трагедии. Как стало известно ранее во вторник, число погибших в результате пожара составило 90 человек.