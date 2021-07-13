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В Костромской области ввели обязательную вакцинацию определенных категорий граждан

Такое решение было принято, в частности, в отношении работников медицинских и образовательных организаций, работников торговли и общественного транспорта, таксистов

КОСТРОМА, 13 июля. /ТАСС/. Главный государственный санитарный врач по Костромской области Александр Кокоулин подписал постановление о введении в регионе обязательной вакцинации от коронавируса для определенных категорий граждан. Об этом сообщается во вторник на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

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"Организовать и обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) следующим категориям граждан, подлежащим обязательной вакцинации", - говорится в постановлении.

Как уточняется в документе, обязательная вакцинация введена для работников медицинских и образовательных организаций, организаций соцзащиты, работников торговли и общественного питания, сотрудников клиентских подразделений финансовых организаций, почты, общественного транспорта, таксистов. Также вакцинацию обязательно нужно пройти работникам детских летних лагерей, МФЦ, сферы ЖКХ, работникам культурно-зрелищных и досуговых организаций, а также государственным гражданским и муниципальным служащим.

В постановлении сообщается, что руководителям предприятий необходимо организовать проведение вакцинации первым компонентом вакцины до 15 августа, вторым компонентом - до 15 сентября. Вакцинация должна охватить не менее 60% от численности сотрудников.

"Обстановка по COVID-19 в Костромской области остается крайне напряженной. За 27 календарную неделю (с 5 июля по 11 июля) зарегистрировано 847 инфицированных COVID-19, это наибольшее количество за неделю в текущем году и выше уровня предыдущей недели на 14%", - уточнил Кокоулин.

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РоссияКостромская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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