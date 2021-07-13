В Костромской области ввели обязательную вакцинацию определенных категорий граждан

КОСТРОМА, 13 июля. /ТАСС/. Главный государственный санитарный врач по Костромской области Александр Кокоулин подписал постановление о введении в регионе обязательной вакцинации от коронавируса для определенных категорий граждан. Об этом сообщается во вторник на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

"Организовать и обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) следующим категориям граждан, подлежащим обязательной вакцинации", - говорится в постановлении.

Как уточняется в документе, обязательная вакцинация введена для работников медицинских и образовательных организаций, организаций соцзащиты, работников торговли и общественного питания, сотрудников клиентских подразделений финансовых организаций, почты, общественного транспорта, таксистов. Также вакцинацию обязательно нужно пройти работникам детских летних лагерей, МФЦ, сферы ЖКХ, работникам культурно-зрелищных и досуговых организаций, а также государственным гражданским и муниципальным служащим.

В постановлении сообщается, что руководителям предприятий необходимо организовать проведение вакцинации первым компонентом вакцины до 15 августа, вторым компонентом - до 15 сентября. Вакцинация должна охватить не менее 60% от численности сотрудников.

"Обстановка по COVID-19 в Костромской области остается крайне напряженной. За 27 календарную неделю (с 5 июля по 11 июля) зарегистрировано 847 инфицированных COVID-19, это наибольшее количество за неделю в текущем году и выше уровня предыдущей недели на 14%", - уточнил Кокоулин.