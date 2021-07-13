В Волгограде уровень заболеваемости после вакцинации ниже, чем в среднем по стране

ВОЛГОГРАД, 13 июля. /ТАСС/. Показатель заболеваемости COVID-19 после вакцинации в Волгоградской области составляет 0,163%, что ниже среднероссийского - 0,5%. Об этом сообщил во вторник журналистам в ходе брифинга заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов.

"Что касается пациентов, которые заболели уже после того, как получили прививку. Разработчики вакцин заявляют об эффективности вакцины от 90% до 97%. Ситуация в регионе даже лучше, чем заявляют разработчики: процент от числа поступивших - 0,163%. Заболеваемость после перенесенной вакцинации ниже уровня среднероссийского и гораздо ниже заявленного производителями", - сказал Алимов, уточнив, что среднероссийский показатель заболеваемости после вакцинации сейчас составляет 0,5%.

Те, кто заболел после вакцинации, болезнь переносят в легкой форме или бессимптомно. По данным на вторник, в Волгоградской области от коронавируса привились более 514 тыс. человек, а темпы вакцинации растут, уточнил заместитель председателя комитета здравоохранения.

По словам Алимова, в Волгоградской области на вторник зарегистрировано 65 745 случаев заражения, в том числе у 6 тыс. детей (плюс 267 человек за сутки). На лечении в инфекционных госпиталях сейчас находится 3 381 пациент (плюс 354 человека за сутки). В режиме инфекционных стационаров в Волгограде и Волгоградской области работают 23 медицинских учреждения, в которых развернута 3 881 койка.