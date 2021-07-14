Власти проводят эвакуацию жителей из здания в Майами-Бич из-за опасности обрушения

НЬЮ-ЙОРК, 14 июля. /ТАСС/. Местные власти проводят эвакуацию жителей из дома в Майами-Бич (штат Флорида) из-за плохого состояния бетонных конструкций, что угрожает обрушением здания. Об этом во вторник сообщила телекомпания NBC .

По ее сведениям, инженеры провели инспекцию в 82-летнем многоквартирном доме и выявили ухудшение состояния бетона в жилом строении. Отмечается, что это уже четвертое здание в округе, где была проведена эвакуация людей со времени обрушения многоэтажного дома в Серфсайде. В настоящее время в доме пока остается 14 человек, которых обязали покинуть здание до конца недели.

Местные власти еще в конце прошлого месяца дали указание провести проверку всех зданий в округе, возраст которых приближается к 40 годам, эта проверка должна завершиться к концу июля.