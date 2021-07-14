Посольство США в Гаване посоветовало американцам не пользоваться дорогами в аэропорт

ГАВАНА, 14 июля. /ТАСС/. Посольство США в Гаване рекомендует американским гражданам в связи с прошедшими на Кубе беспорядками избегать посещения некоторых районов столицы, а также не пользоваться дорогами, ведущими в аэропорт, до следующей недели. Об этом во вторник сообщается на сайте дипмиссии.

"Посольство США в Гаване напоминает всем гражданам США о рекомендации избегать любых демонстраций из-за их непредсказуемого характера, - говорится в сообщении посольства. - В Гаване госслужащим США рекомендуется избегать района Площадь Революции, Старой Гаваны и не пользоваться маршрутами в аэропорт до понедельника, 19 июля 2021 года".

11 июля государственное телевидение Кубы проинформировало, что в нескольких городах республики произошли беспорядки, участники которых разгромили ряд магазинов. До этого в городе Сан-Антонио-де-лос-Баньос, расположенном в 24 км к югу от Гаваны, начались массовые манифестации. Туда направился президент страны Мигель Диас-Канель. Он призвал защитников Кубинской революции выходить на улицы для предотвращения провокаций против властей.

Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья заявил, что США напрямую вовлечены в организацию воскресных протестов в республике. По его словам, в беспорядках участвовали также "лица с криминальным прошлым и маргиналы".