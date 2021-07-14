Число заразившихся коронавирусом в Югре превысило 62 тысячи

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 июля. /ТАСС/. Число инфицированных новой коронавирусной инфекцией в Ханты-Мансийском автономном округе за сутки увеличилось на 184, всего число заразившихся превысило 62 тысячи, сообщил во вторник оперативный штаб региона.

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"62 116 случаев новой коронавирусной инфекции зарегистрировано и лабораторно подтверждено на территории Ханты-Мансийского автономного округа, по данным на 14 июля. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 184 новых случая COVID-19 в 21 муниципалитете", - говорится в сообщении.

За время пандемии 59 108 пациентов в регионе выздоровели, 854 умерли.

В Югре с конца июня ухудшилась эпидемиологическая ситуация. Число инфицированных коронавирусом за сутки достигло показателей конца января 2021 года. Культурные мероприятия в регионе разрешили с присутствием 25% зрителей, спортивные - с 50% болельщиков, деятельность закрытых концертных залов, в том числе филармоний, органных залов, разрешили при заполняемости залов не более чем на 50%. Режим самоизоляции с 1 апреля 2021 года для пожилых и беременных носит рекомендательный характер.