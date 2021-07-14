Вакцина от коронавируса закончилась в пяти райцентрах Псковской области

ПСКОВ, 14 июля. /ТАСС/. Вакцина от коронавируса в Псковской области, где общее число инфицированных приблизилось к 42 тыс. человек, закончилась в пяти районных центрах региона, сообщил в среду губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram .

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"В Новосокольниках, Пустошке, Красногородске, Дно и Себеже использовано 100% вакцины. Ближайшая партия будет распределена с учетом этого фактора", - написал губернатор.

По его данным, вакцинировались первым компонентом почти 106 тыс. жителей, то есть прививку сделал почти каждый шестой житель региона. Полностью завершили вакцинацию более 68 тыс. человек. По оценке властей, Псковская область подошла к пику распространения этой инфекции. В регионе 13 групп в пяти детских садах (в Пскове, Псковском, Невельском и Дедовичском районах) закрыли на карантин из-за коронавируса.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, общее число зафиксированных случаев заражения коронавирусом в Псковской области составляет 41 660, 34 326 человек выздоровели, 509 пациентов умерли. В регионе действует запрет на проведение корпоративов. При этом разрешили работу театров и филармоний при условии наполняемости залов на 70% от числа мест. Ограничения по коронавирусу власти региона продлили до конца июля.