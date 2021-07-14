В Мурманской области расширили перечень категорий работников для обязательной вакцинации

МУРМАНСК, 14 июля. /ТАСС/. Власти Мурманской области приняли решение о расширении перечня отдельных категорий граждан, которые подлежат обязательной вакцинации, сообщил в среду губернатор Андрей Чибис в своем Instagram . Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач региона Лена Лукичева.

В июне губернатор Мурманской области анонсировал обязательную вакцинацию для сотрудников социально-культурных объектов, образовательных организаций, работников сферы транспорта, торговли и общепита, а также муниципальных и госслужащих.

"Принято решение о том, что подлежат вакцинации в качестве профилактических мер отдельные категории граждан. Это сферы торговли, сдача объектов недвижимости в аренду, салоны красоты, косметические, спа-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны, фитнес-клубы, бассейны, физкультурно-оздоровительные центры", - сообщил Чибис.

В расширенный список регионального Роспотребнадзора также вошли работники, занятые в сферах: бытовых услуг (в том числе, химчисток и прачечных), МФУ, клининговых услуг, ЖКХ и энергетики, детских игровых комнат и лагерей дневного пребывания, экипажи судов рыбопромышленных флотов, работники береговых рыбоперерабатывающих предприятий и всех, кто имеет контакт с рыбопродукцией. Кроме того, обязательную вакцинацию ввели и для тех, кто проживает в стационарах организаций соцобслуживания.

На сегодняшний день в Мурманской области привито более 146 тыс. человек, что составляет 41% от плана (всего 60% жителей). В 20 муниципалитетах работают 29 прививочных бригад и три выездных пункта в крупных торговых центрах Мурманска, один из них ежедневно.

По информации оперштаба, к июлю число заразившихся коронавирусом в Мурманской области достигло показателей января, когда в день фиксировалось более 200 новых случаев заболевания. За июнь суточный показатель заразившихся вырос почти в пять раз. Количество заразившихся коронавирусом с начала пандемии в Мурманской области превысило 57 тысяч, всего зафиксировано 1 408 умерших. Сегодня в области выявили 258 заболевших.