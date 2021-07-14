Артамонов заявил, что рост случаев COVID-19 в Липецкой области не связан с рок-фестивалем

ТАСС, 14 июля. Рост числа заражений новой коронавирусной инфекцией в Липецкой области не связан с проведением рок-фестиваля, прошедшего в конце июня. Об этом сообщил ТАСС в среду губернатор региона Игорь Артамонов.

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова 12 июля отметила, что через неделю после проведения фестиваля в Липецкой области зафиксировали рост заболеваемости на 11%.

"Привязывать одно к другому (проведение фестиваля и рост заболеваемости - прим. ТАСС), наверно, не совсем правильно, первое. Второе - заболеваемость в Липецкой области не превышает срединных размеров соседних субъектов в среднем по стране", - сказал губернатор.

Глава региона связывает рост заражений коронавирусом в регионе "с распространением инфекции, как и в целом по стране и в мире".

Ранее ТАСС сообщал, что рок-фестиваль Fox Rock Fest прошел в Липецкой области 26 и 27 июня при выданном предписании о запрете проведения мероприятия в условиях пандемии коронавируса.

С начала пандемии в Липецкой области выявили 35 643 случая заражений коронавирусом, из них 31 240 человек выздоровели, 988 пациентов умерли. С марта 2020 года в регионе ввели режим повышенной готовности, с мая 2020 года - обязательный масочный режим, который надо соблюдать в местах массового скопления людей.