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Пандемия COVID-19

Курганские власти решили увеличить число рейсов автобусов в часы пик из-за эпидобстановки

В транспорте будут транслировать видеоролики о коронавирусе

ТАСС, 14 июля. Курганские власти рекомендовали с 14 июля увеличить число рейсов автобусов по муниципальным маршрутам в часы пик и усилить контроль при входе в торгово-развлекательные центры для недопущения людей с симптомами коронавируса. Соответствующую выписку из решения оперативного штаба региона опубликовали в среду в официальной группе департамента экономического развития региона во "ВКонтакте" .

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"Рекомендовать организациям <...>, осуществляющим <...> деятельность торгово-развлекательных центров, организовать на входах в здание "входные" фильтры. Рекомендовать организациям <...>, осуществляющим на территории Курганской области пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, увеличить количество рейсов общественного транспорта в часы пик", - говорится в документе.

Кроме того, штаб решил рекомендовать транслировать видеоролики о мерах предосторожности в связи с пандемией и ответственности за их неисполнение в транспорте, на вокзалах и в торговых центрах.

В Курганской области действует масочный режим, при этом 7 июля оперштаб региона сообщил об ужесточении контроля ношения масок в общественном транспорте. Также здесь запретили проведение зрелищных, спортивных и иных массовых мероприятий, за исключением случаев, определенных решением оперштаба.

С начала пандемии в Курганской области выявили 23 788 случаев заражения коронавирусом.

Теги
РоссияКурганская областьПандемия COVID-19
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