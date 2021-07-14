Молитва в честь празднования Курбан-байрама в Крыму пройдет в очном формате

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Проведение праздничной молитвы в первый день праздника Курбан-байрам, который отмечается в этом году 20 июля, состоится во всех мечетях Республики Крым в очном формате. Об этом в среду сообщил заместитель муфтия мусульман Крыма и Севастополя Эсадуллах Баиров.

"Насчет празднования Курбан-байрама, насчет самого проведения праздничного Курбан-байрама: у нас в Крыму пока таких жестких [ограничительных] мер не принято. Проведение праздничной молитвы в первый день Курбан-байрама утром будет во всех мечетях Крыма с учетом всех необходимых условий. <…> На данный момент каких-то ограничений по проведению самой молитвы у нас нет", - сообщил он в ходе онлайн-конференции в преддверии Курбан-байрама.

Он также отметил, что прихожан во время молитвы рассадят в шахматном порядке. Для совершения намаза мусульмане должны приносить свои коврики и находиться в масках.

Ранее сообщалось, что духовное управление мусульман Крыма ограничило проведение массовых празднований Курбан-байрама в республике из-за ситуации с коронавирусом. Ограничения вводятся, чтобы не подвергать здоровье людей опасности. При этом допускается проведение небольших детских праздников до 50 человек во дворах мечетей и раздача подарков.

Курбан-байрам - праздник жертвоприношения, один из двух главных мусульманских праздников наряду с Ураза-байрамом - в этом году пройдет 20 июля. Традиционно он отмечается массовой молитвой в мечетях и хаджем в Мекку, который в этом году также недоступен для большинства мусульман из-за закрытых границ Саудовской Аравии.