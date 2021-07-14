В Екатеринбурге привили "Cпутником V" около 20% иностранных дипломатов и членов их семей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Российской вакциной "Спутник V" привита пятая часть работающих в Екатеринбурге иностранных дипломатов и членов их семей, это представители стран Европы и СНГ, сообщила в среду ТАСС заместитель министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Людмила Берг.

"Корпус, который работает на территории Екатеринбурга, включая самих консулов и членов их семей, это около 100 человек. 20% на сегодня консульских сотрудников привиты "Спутником V". Это и страны Западной и Восточной Европы, и консульские учреждения, которые представляют страны СНГ", - сказала она.

По словам Берг, другая часть дипломатов и членов их семей имеет высокий уровень антител, однако в дальнейшем также планирует вакцинироваться.

В Екатеринбурге расположены генеральные консульства 16 стран. Ранее о вакцинации "Спутником V" сообщил генеральный консул Франции в Екатеринбурге Пьер-Ален Коффинье.

На сегодня "Спутник V" зарегистрирован в 67 странах с общим населением более 3,5 млрд человек. Данные регуляторов нескольких стран, в том числе, Аргентины, Сербии, Бахрейна, Венгрии, Мексики и других государств, полученные в ходе вакцинации населения, демонстрируют, что "Спутник V" - одна из наиболее безопасных и эффективных вакцин против коронавируса.