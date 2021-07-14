Празднование Курбан-байрама в Башкирии пройдет в обычном режиме

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Мероприятия во время праздника Курбан-байрам, который отмечается в этом году 20 июля, в Республике Башкортостан пройдут в обычном режиме, но с обязательным соблюдением антиковидных мер. Об этом сообщил в среду председатель Духовного управления мусульман региона муфтий Айнур Биргалин.

"У нас в республике относительно антиковидных мер все спокойно. У нас Курбан-байрам пройдет практически в обычном режиме. Единственное, антиковидные меры безопасности - их нужно соблюсти", - сообщил он в ходе онлайн-конференции в преддверии Курбан-байрама.