Празднование Курбан-байрама в Башкирии пройдет в обычном режиме

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Мероприятия во время праздника Курбан-байрам, который отмечается в этом году 20 июля, в Республике Башкортостан пройдут в обычном режиме, но с обязательным соблюдением антиковидных мер. Об этом сообщил в среду председатель Духовного управления мусульман региона муфтий Айнур Биргалин.
"У нас в республике относительно антиковидных мер все спокойно. У нас Курбан-байрам пройдет практически в обычном режиме. Единственное, антиковидные меры безопасности - их нужно соблюсти", - сообщил он в ходе онлайн-конференции в преддверии Курбан-байрама.
Биргалин отметил, что прихожан, число которых увеличивается в дни праздника, рассредоточат в мечетях региона по всей их территории.
Помимо этого, председатель Духовного управления мусульман региона добавил, что в Башкирии уже третий год для проведения жертвоприношения отведены специальные места за городом, а за соблюдением правильности забоя следят санитарные и ветеринарные службы.
Курбан-байрам - праздник жертвоприношения, один из двух главных мусульманских праздников наряду с Ураза-байрамом - в этом году пройдет 20 июля. Традиционно он отмечается массовой молитвой в мечетях и хаджем в Мекку, который в этом году также недоступен для большинства мусульман из-за закрытых границ Саудовской Аравии.