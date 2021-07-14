Омский Роспотребнадзор не будет сдвигать сроки обязательной вакцинации из-за жалоб бизнеса

ОМСК, 14 июля. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Омской области, которое в начале июле обязало не менее 60% работающих в сфере торговли, общепита и ряда других сфер - всего около 200 тыс. человек - привиться обеими компонентами вакцины до 28 августа, не будет сдвигать из-за жалоб бизнеса сроки вакцинации. Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе управления.

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Ранее представители бизнес-сообщества высказали мнение, что провести вакцинацию в столь сжатые сроки очень сложно из-за нехватки вакцины, сезона отпусков и нежелания персонала ставить прививки и призвали перенести конечную дату на более поздний период.

"Управление Роспотребнадзора не будет сдвигать сроки вакцинации против COVID-19, указанные в постановлении главного государственного санитарного врача Омской области. Обязательной вакцинации подлежат только определенные группы населения, это порядка 200 тысяч человек. Это вполне посильная нагрузка для лечебных учреждений, потому что во время вакцинации против гриппа они справляются с вдвое большим потоком людей", - сообщила пресс-служба.

В ведомстве отметили, что в регионе ежедневно прививается более 10 тыс. человек, поставки вакцины в Омскую область увеличились.

По данным омского Минздрава, в регионе за прошедшие сутки зафиксировали 334 новых случая инфицирования коронавирусом, из них 226 лечатся амбулаторно. Всего с начала пандемии новым вирусом заразились 55 076 человек, из них 42 961 выздоровел, 1 578 умерли. В прививочной кампании приняли участие 358 545 человек, из которых 245 958 уже получили второй компонент вакцины.