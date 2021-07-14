Во Франции хотят штрафовать на €45 тыс. заведения за отсутствие санпропуска у клиентов

ПАРИЖ, 14 июля. /ТАСС/. Французские власти предлагают штрафовать на €45 тыс. владельцев французских заведений и организаторов мероприятий, которые нарушат обязательства по контролю за санитарными пропусками своих клиентов. Об этом в среду сообщило агентство AFP со ссылкой на проект соответствующего закона.

По его данным, соответствующая формулировка содержится в первой статье законопроекта. Кроме того, за это же нарушение ответственное за проведение мероприятия лицо может быть помещено в тюрьму сроком на один год.

В понедельник вечером президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телевизионного обращения объявил о необходимости иметь санитарный пропуск с августа при посещении баров, ресторанов, торговых центров. Целью новых правил является ускорение вакцинации населения, чтобы не допустить четвертой волны пандемии уже осенью.

Согласно последним данным властей, с начала эпидемии во Франции зарегистрировано более 5,8 млн случаев заражения коронавирусом. Его жертвами стали более 111 тыс. человек. По информации министерства здравоохранения республики, первую дозу вакцины получили 35 944 194 человека.