Посол Вьетнама в России привился "Спутником V"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июля, /ТАСС/. Новый посол Вьетнама в России Данг Минь Кхой, вступивший в должность в июне, привился от коронавируса "Спутником V". Об этом он сообщил в среду во время встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

"Я привился от коронавируса в Москве", - сказал высокопоставленный дипломат.

Он уточнил после встречи, отвечая на вопрос ТАСС, что привился вакциной "Спутник V". "Я привился вакциной "Спутник V". Первую прививку сделал во Вьетнаме, а вторую в Москве. Во Вьетнаме я привился вакциной, которую привез господин Патрушев, секретарь Совета безопасности России. Первый раз я привился в конце мая, а вторую прививку сделал здесь в России где-то две недели назад", - рассказал Данг Минь Кхой.

По его словам, после прививки он не испытал никаких побочных эффектов. "Чувствую себя нормально, ничего, температуры не было", - добавил посол.