Минюст разъяснит, в каких случаях действует запрет на изображение нацистских преступников

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Министерство юстиции России готовит разъяснения, в каких случаях действует запрет на изображение нацистских преступников. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе Минюста.

"Минюст России приступил к разработке разъяснений по принципам правоприменения норм <...> во избежание возможных негативных последствий при распространении или публичной демонстрации произведений и организации мероприятий в научно-просветительских, культурных и образовательных целях", - говорится в сообщении. В Минюсте напомнили, что запрет публичной демонстрации изображений и выступлений руководителей групп и организаций, признанных преступными Нюрнбергским трибуналом, предусмотрен вступившими в силу изменениями в законы "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" и "О противодействии экстремистской деятельности".

Минюст готовит разъяснения совместно с общественными организациями. "Работа по подготовке разъяснений к федеральному закону ведется совместно с Минцифры России и Минкультуры России при активном участии ведущих отраслевых общественных организаций, в том числе Российского книжного союза, Российского исторического общества, Гильдии продюсеров России и Российской библиотечной ассоциации", - сообщили в министерстве.

1 июля президент России Владимир Путин подписал закон о запрете на публичную демонстрацию изображений лиц нацистских военных преступников. Закон запрещает использовать, в том числе публично демонстрировать, "являющиеся экстремистскими материалами изображения руководителей групп, организаций или движений, признанных преступными в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала <...> как оскорбляющие многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах". Исключение составят случаи, при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и отсутствуют признаки его пропаганды или оправдания. К экстремистским материалам, помимо изображений, отнесены выступления руководителей групп, организаций или движений, признанных преступными в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала, а также руководителей организаций, сотрудничавших с ними. Санкции за нарушения этого закона пока не установлены.