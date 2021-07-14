Минздрав Бразилии поможет регионам, где будет применяться "Спутник V"

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 14 июля. /ТАСС/. Минздрав Бразилии готов оказать властям штатов, которые получили разрешение на ограниченный импорт и применений российской вакцины против коронавируса "Спутник V", помощь в проведении местных исследований эффективности препарата, как того требует регулятор. Об этом заявил в среду глава ведомства Марселу Кейрога.

"Если губернаторы заинтересованы в получении этого небольшого количества вакцины "Спутник [V]", Минздрав окажет им техническую помощь по вопросам исследований эффективности", - сказал он, выступая на заседании парламентской комиссии. По словам министра, он уже распорядился насчет того, чтобы отвечающие за это чиновники ведомства оказали соответствующую поддержку регионам.

В начале июня Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) разрешило импорт и ограниченное использование в Бразилии "Спутника V" в количестве, не превышающем 1% численности населения штатов, куда препарат будет поставляться. Как полагают в регуляторе, этого достаточно для организации вакцинации на начальном этапе с последующим предоставлением ему отчетов о ходе кампании и ее результатах. На основании этих данных регулятор впоследствии примет решение о последующих поставках.

В Минздраве страны, который ранее одобрил заключение контракта на закупку отечественного препарата и выделение на это средств, считают, что разрешенное Anvisa к импорту в Бразилию количество доз "Спутника V" ограничивает возможности его использования в рамках национальной программы вакцинации. "Нам сейчас необходимо добиться досрочного получения уже приобретенных доз [других вакцин]", - подытожил он.

Вакцинация от коронавируса началась в Бразилии 18 января. На данный момент в стране используются препараты компаний AstraZeneca, Sinovac Biotech, Pfizer и Janssen. Полностью привиты от коронавируса свыше 31,4 млн бразильцев, еще 85,5 млн человек получили первую дозу препарата.

Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден 26 февраля прошлого года. Страна занимает третье место в мире после США и Индии по числу инфицированных (более 19,1 млн человек). По количеству летальных исходов (свыше 535 тыс.) она уступает только Соединенным Штатам.