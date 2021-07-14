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Пандемия COVID-19

Власти Астраханской области ожидают выполнения плана по вакцинации от COVID-19 к сентябрю

В регионе уже поставили прививку около 221 тыс. человек

АСТРАХАНЬ, 14 июля. /ТАСС/. Заданные темпы прививочной кампании от COVID-19 в Астраханской области позволят привить к сентябрю всех жителей Астраханской области из числа подлежащих иммунизации - это 60% взрослого населения региона, сообщается в среду на сайте регионального министерства здравоохранения. На сегодня вакцинирована против коронавирусной инфекции почти 221 тыс. человек, около 150 тыс. жителей прошли оба этапа иммунизации.

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"Вакцинация против коронавирусной инфекции в Астраханской области набрала хорошие темпы, ежедневно через прививочные пункты проходит более 3 тыс. человек. Заданный темп позволит нам уже в сентябре текущего года привить 60% взрослого населения региона", - сказал министр здравоохранения региона Алексей Спирин, чьи слова приводятся в сообщении.

Как уточнили в пресс службе ведомства, вакцина поставляется в Астраханскую область бесперебойно, что позволяет обеспечить одновременную работу всех 89 пунктов вакцинации. В основном это "ГамКовидВак" ("Спутник V"), "Эпиваккорона" и "Ковивак" распределяются в регионы Российской Федерации пока небольшими партиями. Так, вчера поступило 780 доз вакцины "Ковивак" и в ближайшие дни ожидается еще 810 доз препарата "Эпиваккорона".

По данным на 14 июля 2021 года в Астраханской области вакцинировано от коронавирусной инфекции почти 50% лиц от числа подлежащих иммунизации - это 220 842 человека, оба этапа иммунизации прошли 149 300 человек. За период прививочной кампании в регион поступило 245 762 дозы вакцины "ГамКовидВак", 6 070 доз вакцины "Эпиваккорона" и 1 610 доз вакцины "Ковивак".

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