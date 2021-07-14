Кабмин 15 июля выделит средства на единовременные выплаты по 10 тыс. рублей на школьников

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Правительство РФ на заседании 15 июля обсудит вопрос о выделении средств Минфину на осуществление единоразовых выплат на школьников по 10 тыс. рублей. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Что известно о поддержке материнства и семей с детьми в России

Как говорится в материалах пресс-службы, вопрос о выделении из резервного фонда правительства соответствующих средств внесен в повестку заседания.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию этого года сообщил о новых мерах поддержки семей с детьми. В частности, на единоразовые выплаты смогут претендовать семьи с детьми от шести до 18 лет (или старше 18 лет, но имеющими ограничения по здоровью и продолжающими учиться в школе). Заявления на выплаты будут приниматься с 15 июля текущего года, обратиться за единовременной выплатой можно до конца октября. Первые выплаты пойдут с 16 августа.