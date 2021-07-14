План по вакцинации населения в Ростове-на-Дону выполнили более чем на 50%

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июля. /ТАСС/. Число привившихся от коронавируса жителей Ростова-на-Дону достигло 310 тыс., что составляет 54% от необходимого планового значения, сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.

"Привилось 310 тыс. человек, 54% от планового значения", - говорится в сообщении.

По данным, размещенным главой ростовской администрации Алексеем Логвиненко в Instagram, в последние дни в Ростове-на-Дону растет число заразившихся коронавирусом, также увеличилось количество госпитализированных пациентов. Загруженность коечного фонда в городе превышает 80%. "Сейчас в ростовских медучреждениях развернуто 1 350 коек. Загруженность коечного фонда составляет 83%. Случаев госпитализации стало больше", - уточнил он. Логвиненко также сообщил, что в городе будут развернуты дополнительные койки в случае превышения уровня их загруженности в 90%.

Ежедневно в Ростове-на-Дону регистрируется наибольшее количество случаев заражения коронавирусом среди городов Ростовской области. В последние сутки в городе было выявлено 109 пациентов с коронавирусом, а за весь период в Ростове-на-Дону насчитывается 40 358 случаев заражения COVID-19. Стационарное лечение получают 1 150 пациентов.