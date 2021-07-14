Адвокат фигуранта дела об аргентинском кокаине отверг подозрения в подделке ордера

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Адвокат Абубакар Вадаев, защищавший основного фигуранта дела о поставках кокаина из Аргентины в Россию, заявил в беседе с ТАСС о своей невиновности в рамках возбужденного уголовного дела о подделке адвокатского ордера.

"Сегодня вечером мне позвонил следователь, в производстве которого находился материал, направленный Дорогомиловским судом о том, что якобы я использовал поддельный ордер. Абсолютной неправдой является данный факт, поскольку в апреле прошлого года я дал показания о том, что каждые десять ордеров, которые я получал, пронумерованы, прошиты, скреплены с обратной стороны, а на лицевой стороне каждого ордера стоит гербовая печать и подпись президента палаты, - сказал собеседник агентства. - Я вину не только не признаю, но и не буду признавать и намерен доказать свою невиновность относительно инкриминируемой мне статьи".

По словам Вадаева, ордер невозможно подделать. "Тот ордер, который я представил в октябре прошлого года и якобы является поддельным, истребован из Дорогомиловского суда, однако никакой подделки там нет", - уточнил юрист.

Ранее представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова сообщила ТАСС, что руководителем Главного следственного управления СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело в отношении адвоката адвокатской палаты Московской области 1957 года рождения. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 327 УК РФ ("Изготовление и использование заведомо поддельного официального документа"). Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что подозреваемый - Вадаев, который представлял интересы одного из фигурантов дела о контрабанде аргентинского кокаина.

По данным СК, подозреваемый в марте 2020 года был исключен из реестра адвокатов Чеченской Республики и, не имея правового статуса адвоката, не позднее 2 ноября 2020 года изготовил и предоставил в Дорогомиловский районный суд заведомо подложный ордер на представление интересов и участия в качестве защитника одного из фигурантов по уголовному делу. По словам Ивановой, в ближайшее время следователи приступят к проведению с подозреваемым следственных действий.

5 апреля Дорогомиловский суд распустил коллегию присяжных по делу о поставках кокаина из-за отсутствия подтверждения полномочий одного из защитников основного фигуранта дела Андрея Ковальчука. При этом суд удовлетворил ходатайство гособвинителя о направлении соответствующих материалов в отношении адвоката Вадаева о квалификации его действий по статье 327 УК РФ ("Ненадлежащее оформление адвокатского ордера") в Следственный комитет.