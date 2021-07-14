В торговых центрах Мурманска с 17 июля закроются мобильные пункты вакцинации от COVID-19

МУРМАНСК, 14 июля. /ТАСС/. Три мобильных пункта вакцинации от коронавируса, которые были открыты в крупных торгово-развлекательных центрах Мурманска, прекращают свою работу с 17 июля, сообщили в среду в министерстве информационной политики региона. Одновременно с закрытием трех пунктов начинает работу единственный мобильный прививочный пункт в городском Ледовом дворце.

"В связи с активным участием северян в прививочной кампании против коронавирусной инфекции для удобства граждан и снижения числа пациентов, ожидающих в очереди, в Мурманске 17 июля открывается новый мобильный прививочный пункт в Ледовом дворце на втором этаже", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что все желающие в пункте Ледового дворца принимаются без записи, с паспортом, медицинским полисом и СНИЛС при себе. Режим приема - ежедневно с 10:00 до 21:00.

На сегодня в Мурманской области привито более 146 тыс. человек, что составляет 41% от плана. Помимо мобильных пунктов, в 20 муниципалитетах работают 29 прививочных бригад.

По информации оперштаба, к июлю число заразившихся коронавирусом в Мурманской области достигло показателей января, когда в день фиксировалось более 200 новых случаев заболевания. За июнь суточный показатель заразившихся вырос почти в пять раз. Количество заразившихся коронавирусом с начала пандемии в Мурманской области превысило 57 тысяч, всего зафиксировано 1 416 умерших. Сегодня в области выявили 260 заболевших.