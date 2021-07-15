В Псковскую область доставят очередную партию вакцины от коронавируса

ТАСС, 15 июля. Проблемы с наличием вакцины от COVID-19 в Псковской области поможет решить очередная партия препарата, которая поступит в регион в эту пятницу, 16 июля. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области со ссылкой на председателя комитета по здравоохранению региона Марину Гаращенко.

Ранее власти региона сообщали, что вакцина от коронавируса закончилась в пяти райцентрах Псковской области. Ближайшая партия будет распределена с учетом этого фактора.

"Очередная партия вакцины прибудет в область в пятницу, вакцина будет распределена по пунктам вакцинации в соответствии с запросами и потребностями населения", - сказала Гаращенко, добавив, что сейчас в Псковской области израсходовано 99,3% от общего количества поступившей вакцины в регион. Из-за огромного количества желающих произошли сбои в оформлении поставок вакцины.

По информации властей региона, вакцинировано первым компонентом почти 106 тыс. жителей, то есть прививку сделал почти каждый шестой житель региона. Полностью завершили вакцинацию более 68 тыс. человек.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, общее число зафиксированных случаев заражения коронавирусом в Псковской области составляет 41 660, 34 326 человек выздоровели, 509 пациентов умерли. В регионе действует запрет на проведение корпоративов. При этом разрешена работа театров и филармоний при условии заполняемости залов на 70% от числа мест. Ограничения по коронавирусу власти региона продлили до конца июля.