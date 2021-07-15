Случаи заражения коронавирусом выявили в двух детских лагерях на Алтае

Авиасообщение с Францией и Чехией и прививки в жару.

Авиасообщение с Францией и Чехией и прививки в жару. Главное о коронавирусе за 14 июля

"У нас есть два летних загородных оздоровительных учреждения, одно в Шипуновском районе, другое в Бийском районе, в которых уже в период прохождения оздоровительной смены были выявлены в одном случае ребенок, во втором случае сотрудники, у которых впоследствии установлен диагноз COVID-19. Кроме этого выявлено несколько учреждений, в которых у 13 сотрудников между сменами в рамках профилактических обследований выявлены случаи инфицирования. Эти сотрудники не были допущены до работы в период летней оздоровительной смены", - сказала Калинина.

Она отметила, что все противоэпидемические мероприятия в лагерях Бийского и Шипуновского района уже провели, и заражение не получило распространения.

"Ребятишки и сотрудники отрядов выведены из лагеря, помещены под домашнее наблюдение. Распространение внутри организованных коллективов заболевание не получило. Отмену летних смен в лагерях Алтайского края мы не рассматриваем и не планируем", - подчеркнула Калинина.

Также она отметила, что ранее случаи заражения COVID-19 выявили среди сотрудников лагеря "Юность". Сотрудников, у которых выявили заражение и контактны лиц, отстранили от работы, набрали новый персонал и 11 июля лагерь приступил к работе во вторую смену.

В Алтайском крае с начала пандемии заражение коронавирусом подтвердили у 57 488 человек.