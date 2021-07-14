Авиасообщение с Францией и Чехией и прививки в жару. Главное о коронавирусе за 14 июля

Коротко об основных новостях в Москве, России и мире
Россия
- Всего зафиксировано 5 857 002 случая заражения, из них новых — 23 827. За сутки умерли 786 человек (максимум за пандемию), за весь период — 145 278.
- Россия вновь вышла на четвертое место в мире по числу заражений коронавирусом, сообщает "Коммерсантъ".
- Россия возобновляет регулярное авиасообщение с Францией и Чехией с 24 июля.
- Не стоит откладывать вакцинацию, дожидаясь окончания жаркой погоды. Рекомендации в этом случае ничем не отличаются от тех, что обычно даются при жаре, сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
- Обсуждать вакцинацию подростков преждевременно до получения результатов полноценных клинических исследований, считает уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
- После коронавируса человек может отмечать выпадение волос на протяжении трех-четырех месяцев. Следствием приема некоторых препаратов и самой инфекции также может стать ослабление ногтевых пластин, сообщила врач-дерматолог, трихолог Ирина Котова.
- В мечети Татарстана для молитв в Курбан-байрам будут допускать не более 100 человек.
- Народный артист России Михаил Боярский госпитализирован с коронавирусом, болезнь протекает легко.
Москва
- Всего зафиксировано 1 443 598 случаев заражения, из них новых — 3 966 (минимум с 8 июня). Госпитализированы 1 577 человек.
- Москвичи смогут пройти в рестораны по временным татуировкам с изображением их персонального QR-кода.
Мир
- Всего зафиксировано более 188 млн случаев заражения, умерли 4 052 630 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Мир находится на начальном этапе новой волны пандемии, заявил гендиректор ВОЗ.